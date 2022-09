Novo carro de luxo de Juliette pode chegar a R$ 1,6 milhão

Uma amiga de Juliette, Camilla, gravou a vencedora do BBB 21 dirigindo seu novo carro de luxo, um modelo da Land Rover, que ultrapassa R$ 1 milhão e a versão mais completa pode chegar até R$ 1,6 milhão, valor maior do que o prêmio do “Big Brother Brasil 21”.

“Como é dirigir um carro sem prego na marcha e nem retrovisor caindo? Um monte de botão que eu tenho certeza que tu não entende metade para o que serve. Na época, eu mandei um vídeo para o Luciano Huck do carro, da situação crítica, e agora reformou. O bicho caprichou”, brincou Camilla, em vídeo publicado nos Stories de Juliette e que circula nas redes sociais.

O novo carro da cantora é 100% elétrico, tem uma grande tela no console central, com 13,1 polegadas, além de sistema de estacionamento remoto e é blindado. O automóvel ainda tem uma terceira fileira de assentos, podendo levar até sete passageiros.

Ao vencer o reality da Globo, Juliette ganhou um carro, mas optou por presentear um dos irmãos. Em recente entrevista ao podcast “Um Milkshake Chamado Wanda”, ela explicou que o novo carro foi o maior luxo que se deu de presente.

“Comprei um carro. Eu estava andando muito de motorista e isso me tira autonomia. Eu queria ir para um canto e era complicado. Sei lá, eu quero sair sozinha ou com meu irmão. Comprei um carro que é razoavelmente caro, mas tinha que ser um carro seguro e maior. O mais caro foi isso”.

