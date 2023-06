Cirurgiã da harmonização de Stênio Garcia diz que houve distorção na televisão: 'colocaram tanta luz

Após Stênio Garcia, de 91 anos, viralizar nas redes sociais com a revelação da cirurgia de harmonização facial, a responsável pelo procedimento afirmou, nesta terça-feira (20), que houve uma série de mal-entendidos sobre o resultado. Conforme Camila Avallone Bosso, cirurgiã-dentista, o uso excessivo de luz do programa levou a uma "imagem distorcida" do resultado do procedimento no ator. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Colocaram tanta luz, maquiagem e o jeito que filmaram, que ficou tudo muito maior do que realmente está. E ainda printaram o pior momento, em que ele está com a boca aberta", contou a a cirurgiã após Stênio ser alvo de críticas ao mostrar o resultado do procedimento estético no programa Fofocalizando, do SBT.

Stênio realizou o procedimento no último 1º de junho. Ainda segundo a médica, será necessário concluir o tratamento com corticoide que ele realiza para "mostrar a realidade".

Tratamento com corticoide

Além do inchaço comum pós-cirurgia, o ator usa corticoide devido a uma contusão na coluna. "O uso desse remédio não tem nada a ver com a harmonização", esclareceu a profissional. Stênio se acidentou na academia.

"Ele estava um pouco inchado, sim, da medicação [corticoide]. Mas, mesmo assim, para quem o viu pessoalmente, não estava daquele jeito que apareceu na TV", explicou. Ainda conforme a dentista, se Stênio não precisasse do corticoide, em um mês ele já estaria com o resultado esperado.

Legenda: Stênio fez harmonização e aplicação de botox em diversas partes do rosto Foto: divulgação

Mesmo com críticas, Camila diz que o importante é o paciente ter se sentido satisfeito com o resultado. "O mais importante de frisar é que o Stênio ficou satisfeito com o tratamento. Ele está tranquilo", disse.

Clínica de estética

Camila e a irmã, Mariana Avallone, possuem uma clínica de estética em Tatuí, no Interior de São Paulo. O ator Raul Gazolla, os humoristas Dedé Santana e Sérgio Mallandro, e o apresentador João Kleber são algumas das personalidades que já realizaram procedimentos estéticos no local.

Legenda: Stênio mudou detalhes da boca e até da sobrancelha Foto: divulgação

Todos os procedimentos são realizados em Tatuí, mas por causa da idade de Stênio, Camila e Mariana foram a São Paulo para realizar a harmonização.