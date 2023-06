Meghan Markle teria forjado entrevistas em podcast cancelado pelo Spotify

Em meio aos rumores do fim do casamento com Harry, Meghan Markle está sendo acusada de forjar as entrevistas do podcast Archetypes que apresentava em produção conjunta com o marido e foi cancelado recentemente pelo Spotify.

Conforme o “PodNews”, plataforma de notícias sobre podcasts no mundo, todas as entrevistas seriam produzidas pela equipe e Meghan tinha apenas sua voz incluída na edição final, como se ela tivesse, de fato, entrevistado os convidados.

O “The New York Post” entrou em contato com representantes da duquesa e da produtora de áudio de Harry e Meghan para falar sobre o assunto, mas não obteve retorno.

Contrato milionário

Harry e Meghan assinaram um contrato de 20 milhões de dólares em 2020 com o Spotify, que previa que o podcast Archetypes durasse vários anos, mas o casal produziu somente 12 episódios.

O projeto era apresentado por Meghan e recebia artistas e amigos do casal para falar sobre diversos temas. Nos 12 episódios, recebeu nomes como Mariah Carey, Paris Hilton e Serena Williams.