Alok toca remix de meme 'Attenzione pickpocket' na Tomorrowland; veja

Uma frase em italiano que tomou conta das redes sociais nos últimos dias foi parar no festival Tomorrowland, na Bélgica, neste sábado (22). O DJ brasileiro Alok surpreendeu com um remix com o meme 'attenzione pickpocket'.

Um vídeo publicado pelo artista mostra a animação do público em ver o meme em um set de eletrônica. Nas redes sociais, o remix também agradou.

Essa não é a primeira vez que Alok utiliza virais da internet em seu repertório. O DJ já remixou o hit 'Caneta Azul', de Manoel Gomes, que também repercute nas redes sociais.

O brasileiro se apresentou no palco principal da Tomorrowland neste sábado.

'Attenzione pickpocket'

Vídeos inusitados viralizaram nas redes sociais com a frase 'attenzione pickpocket'. A expressão significa “Atenção! 'Batedores' de carteira!” e é um alerta feito por italianos chamando atenção para a presença de possíveis golpistas.

A mulher por trás da voz é Poli Monica, de 57 anos, vereadora pelo partido de direita italiano, Liga, segundo a imprensa do país.

Poli integra há anos um grupo conhecido como “Cittadini Non Distratti”, que, em tradução livre, significa “Cidadãos Não Distraídos”. A organização comunitária, composta por 40 pessoas, foi criada para procurar e alertar sobre possíveis criminosos.44

“Decidimos tornar nossos vídeos virais para informar os turistas a serem cuidadosos. [...] Falta prevenção e informação sobre o que está acontecendo na cidade e estamos todos felizes que esses vídeos estão deixando as pessoas verem o problema em Veneza e em todas as cidades italianas” explicou Monica à revista Newsweek.