O que é 'attenzione pickpocket'? Entenda expressão presente em vídeos que viralizaram

Inusitados, vídeos em que pessoas gritam a expressão “Attenzione pickpocket!” viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas, levantando um questionamento entre os usuários: o que a frase significa?

Como a própria tradução já indica, a expressão “atenção! 'Batedores' de carteira!” é um alerta feito por italianos para turistas desavisados, que passeiam por Veneza, chamando atenção para a presença de possíveis golpistas.

Os grupos criminosos, normalmente compostos por mulheres jovens e bem vestidas, são conhecidos por furtarem objetos pessoais dos estrangeiros, como celulares, carteiras, passaportes e documentos.

FLAGRANTES

Determinado a expor as criminosas, um perfil começou a compartilhar registros dos alertas no Tik Tok, mas acabou sendo suspenso da plataforma durante alguns meses. Ainda assim, o objetivo do criador da conta foi atingido, e a existência das “pickpockets” tornou-se conhecida na rede social.

Com isso, o perfil voltou em uma nova conta, conquistando mais de 10 milhões de curtidas e atingindo a marca de 368 mil seguidores.

Nos vídeos compartilhados pelo usuário, as moças flagradas costumam correr e "sumir na multidão" após ouvirem o alerta, escondendo o rosto durante a fuga.

CIDADÃOS UNIDOS CONTRA O CRIME

Na maioria dos flagrantes, a voz responsável por alertar os presentes sobre a aproximação dos grupos é a de Monica, de 57 anos. Em entrevista à revista americana Newsweek, ela revelou que faz parte de um grupo conhecido como “Cittadini Non Distratti”, que, em tradução livre, significa “Cidadãos Não Distraídos”.

A organização comunitária, composta por 40 pessoas, foi criada para procurar e alertar sobre possíveis criminosos.

“Decidimos tornar nossos vídeos virais para informar os turistas a serem cuidadosos. [...] Falta prevenção e informação sobre o que está acontecendo na cidade e estamos todos felizes que esses vídeos estão deixando as pessoas verem o problema em Veneza e em todas as cidades italianas” explicou Monica.