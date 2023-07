Homem encontra esposa morta 'congelada' na porta de casa na Inglaterra

Um homem foi surpreendido com a esposa morta 'congelada' na porta de casa na cidade de Maidstone, na Inglaterra. Naomi White, de 50 anos, morreu de hipotermia após voltar andando para casa.

O caso ocorreu em março, mas foi divulgado pela imprensa britânica nesta semana. Andy White, de 60 anos, contou ao jornal The Mirror que estava bebendo com a esposa e amigos em um bar, mas precisou voltar para casa mais cedo porque viajaria no dia seguinte.

Horas depois, ele acordou e sentiu falta da esposa no quarto. Ao sair, ele se deparou com a porta da casa aberta e Naomi desacordada do lado de fora. A emergência foi acionada, mas a mulher já havia falecido.

A polícia acredita que a mulher sofreu uma queda no caminho e não conseguiu entrar em casa, morrendo por hipotermia provocada por intoxicação alcoólica. Não há nenhum indício de que não tenha sido uma morte acidental.

'Grande vazio'

Andy descreve a esposa como uma pessoa amável, simpática e cheia de amigos. "Ela eram bem conhecida e querida. A principal coisa é que ela era uma mulher amável e deixou um buraco gigante no coração de todos", expressou ao The Mirror.

O casal se conheceu em 1998 e oficializou a união em 2003. Andy revelou já perdeu o pai, a mãe e muitas pessoas próximas, mas a perda da companheira representa um "grande vazio".

Após o acidente, ele foi atormentado pela culpa. "Eu estava deitado no andar de cima enquanto ela estava deitada no jardim congelando até a morte. Se eu tivesse acordado uma hora mais cedo; todo dia milhões de coisas passam pela cabeça", lamenta.