Crianças encontradas na Amazônia após queda de avião deixam hospital na Colômbia

As quatro crianças encontradas na Amazônia após a queda de um avião tiveram alta do hospital na noite desta sexta-feira (14). As vítimas do acidente estavam internadas sob supervisão médica há mais de um mês em uma unidade de saúde militar na Colômbia.

De acordo com informações do portal El Colombiano, as crianças estão sob a guarda do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF).

Autoridades ainda vão decidir se elas retornarão para a família, após serem divulgadas denúncias de supostos casos de violência doméstica e de abuso sexual.

“Garantir os direitos dos irmãos Mucutuy requer um tempo prudente que nos permita resguardar a sua integridade, até que o ambiente familiar esteja seguro para o seu crescimento”, disse Astrid Eliana, diretora do ICBF.

UM MÊS DESAPARECIDOS

As crianças embarcaram no avião com a mãe no dia 1º de maio para fugir de guerrilheiros que recrutam e ameaçam os habitantes da região.

Os três adultos com os quais os pequenos viajavam foram encontrados pelo Exército no local do acidente, mas os menores desapareceram.

Os quatro irmãos, de 13 anos, 9 anos, 4 anos e um ano pertencem à comunidade indígena Uitoto. Eles foram encontrados em 9 de junho em um abrigo improvisado.

A operação de buscas envolveu cerca de 160 militares e cães farejadores. As crianças sumiram em uma região de mata fechada e com pouca claridade, próximo ao Rio Arará, onde vivem onças, suçuaranas, serpentes e outros predadores.