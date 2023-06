Crianças encontradas na Amazônia sobreviveram com farinha de mandioca e frutas; veja detalhes

As quatro crianças resgatadas na Amazônia colombiana após mais de 40 dias desaparecidas conseguiram sobreviver ao impacto da queda da aeronave onde viajavam por conta do local em que estavam sentadas. A disposição dos assentos e a forma de colisão do monomotor com o chão impactaram na vida, segundo informação autoridades da Colômbia.

Outro fator que auxiliou as crianças teria sido a ação de recolher farinha de mandioca dos destroços e, além disso, se alimentar de frutas amazônicas para não morrerem de fome.

Ainda conforme relato das autoridades, as crianças estavam sentadas no fundo do avião e o monomotor caiu com o bico voltado para o chão. Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, de 9, Tien Mucutuy, de 4, e Cristin Mucutuy, de apenas 1 ano, foram resgatados na semana passada após 40 dias perdidos.

Todos eles estavam desnutridos por conta do longo período e foram levados para Bogotá com o intuito de receberem o tratamento indicado no hospital militar da capital colombiana.

A aeronave em que estavam caiu no dia 1º de maio e fazia o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare. Magdalena Mucutuy, mãe das crianças, e o piloto da aeronave não resistiram e faleceram após a queda. A mãe, inclusive, teria resistido por quatro dias mesmo depois da colisão com o solo.

A bebê de 1 ano, que também sobreviveu, estava entre o corpo da mãe e do piloto, sendo retirado pelos próprios irmãos, que o viram se mover e precisaram retirá-lo dos destroços para garantir a sobrevivência.

Irmã ajudou

Além da posição nos assentos, a pequena Lesly também é descrita como fundamental na história. Segundo a avó das crianças, a jovem é "guerreira e muito inteligente", protegendo os irmãos durante o período em que eles estiveram perdidos.

Até o momento, a sabedoria indígena também é citada pelas autoridades como um dos fatores que auxiliaram as crianças. O local onde o avião caiu é extenso, de difícil acesso, e os conhecimentos dos pequenos teriam ajudado ao longo dos 40 dias.

Enquanto isso, a farinha de mandioca teriam ajudado para que eles não ficassem ainda mais desnutridos. Nesse período, eles teriam obtido alimentos da floresta, obtendo fogo e montando barracas como abrigos.