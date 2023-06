Cachorro Wilson, que atuou nas buscas por crianças na Colômbia, está desaparecido

Integrante da equipe de buscas das crianças desaparecidas por 40 dias na Colômbia, o cachorro Wilson, da raça pastor belga, ainda não foi encontrado. O animal, de 6 anos, auxiliou os militares a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram.

A esperança das autoridades era de que o cão estivesse com as crianças desaparecidas, mas essa hipótese não se comprovou.

Rastros do animal chegaram a ser encontrados perto de algumas marcas deixadas pelas crianças. Contudo, no momento do resgate, apenas os quatro irmãos estavam no local.

Neste sábado (10), o presidente colombiano Gustavo Petro disse não haver informações sobre Wilson.

Onde está Wilson?

De acordo com o jornal Cambio, é a segunda vez que o cachorro desaparece em menos de um mês. Há três semanas, ele sumiu por algumas horas e retornou aos militares ferido e desidratado.

No caso mais recente, o cão foi solto, na última quarta-feira (7), para procurar as crianças e até agora não voltou.