Vídeo mostra resgate de crianças desaparecidas na Colômbia após 40 dias

Após 40 dias de tensões nas buscas pelas quatro crianças desaparecidas na Amazônia colombiana, o grupo foi resgatado nesta sexta-feira (9). O Ministério da Defesa da Colômbia divulgou um vídeo em que mostra o momento do resgate.

O desaparecimento ocorreu após a queda do avião em que estavam as crianças Lesly Mucutuy (13); Soleiny Mucutuy (9); Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4); e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (1). Os quatro são irmãos.

VEJA O VÍDEO DO RESGATE:

Conforme o Governo da Colômbia, no momento do resgate, o helicóptero estava a 60 metros de altura do solo.

O local era de péssima visibilidade, segundo o Ministério. “As árvores são muito altas e a visibilidade é quase nula”, descreveu nas redes sociais a Pasta.

Do local em que foram encontradas, as crianças foram levadas a um heliponto operacional montado no meio da selva. De lá, seguiram para Calamar, onde o helicóptero foi reabastecido. O grupo, então, foi levado a San José del Guaviare, onde passou por análise médica, e seguiu para a capital, Bogotá.