Cachorro Wilson, desaparecido na Amazônia, é homenageado em desfile na Colômbia

O cão Wilson, que desapareceu na selva colombiana depois de ajudar a resgatar quatro crianças na Amazônia, foi homenageado durante o tradicional desfile local do Festival Folclórico nesta terça-feira (4). Entre as homenagens, um carro alegórico de 4,5 metros, reproduzindo o animal, e diversas pessoas carregando cartazes e aplaudindo o cão lotaram as avenidas da cidade de Ibagué. As informações são do jornal Extra.

"Wilson é um herói, Wilson vai voltar, ainda está vivo em nossos corações", afirmou um grupo de jovens que acompanhava o desfile.

CACHORRO SUMIU APÓS SE ASSUSTAR NA FLORESTA

O cachorro Wilson sumiu na floresta após participar das buscas pelas crianças que passaram 40 dias perdidas. Ele foi visto duas vezes pela equipe que o procura. No entanto, segundo o capitão do Exército da Colômbia, Ender Montiel, o animal não responde aos comandos e não se aproxima dos militares.

"Em duas ocasiões, Wilson chegou a ficar a 15 metros das tropas, mas não se aproxima, está arisco", disse Montiel, que também participou das buscas pelos irmãos. O militar não sabe informar por qual motivo o animal tem reagido assim.

Wilson é um pastor belga que integra as Forças Armadas colombianas. Ele chegou a ficar por um tempo com as quatro crianças perdidas, mas, depois, perdeu-se delas e das equipes de busca.

Por isso, uma nova operação foi montada para encontrar o animal e há até um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas, direcionado ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que o cão não seja abandonado.

Em meio a uma pressão do público, as Forças Armadas da Colômbia realizam uma operação em busca do animal, mas sem sucesso.