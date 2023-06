Abaixo-assinado pede que cachorro Wilson não seja abandonado na Colômbia após busca de crianças

Uma petição direcionada ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pede que o cachorro Wilson, que participou das buscas pelas crianças perdidas na Amazônia colombiana e desapareceu, não seja abandonado. O documento já consta com mais de 39 mil assinaturas nesta segunda-feira (12).

A fundação Mi Mejor Amigo Animal está recolhendo assinaturas, na plataforma Change.org, para pedir ao Governo e ao Exército que continuem com as buscas pelo animal, que se perdeu das equipes de resgate.

Após mais de 40 dias perdidas na selva, Lesly, de 13 anos, Soleiny, de 9, Tien Noriel, 5 e Cristin, de apenas um ano, foram localizadas e resgatadas na última sexta-feira (9). Eles foram os únicos sobreviventes da queda de um avião no dia 1º de maio.

“Embora as crianças tenham sido encontradas, pedimos que os esforços para encontrar o corajoso filhote de resgate não sejam abandonados. Ele arriscou sua vida nesta missão e merece ser encontrado e reunido com sua equipe. Pedimos seu apoio e recursos contínuos para não deixá-lo para trás”.

O apelo também ganhou as redes sociais, com diversos usuários perguntando pelo paradeiro do animal. A senadora Esmeralda Hernández se juntou à causa nas redes sociais "para que sua busca não seja abandonada e que ele seja devolvido são e salvo para casa".

Cachorro ajudou a encontrar avião

O pastor belga de seis anos havia sido solto pela selva para buscar outras pistas das crianças, na última quarta-feira (7), e não retornou mais para os militares. O cachorro ajudou os militares a encontrar o avião.

Os três adultos morreram e os menores passaram a sobreviver sozinhos pela selva. Wilson também encontrou os primeiros vestígios das crianças, como uma mamadeira de plástico do caçula da família.