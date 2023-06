Resgate de crianças desaparecidas na Amazônia tem imagens divulgadas; veja

A televisão pública da Colômbia transmitiu, neste domingo (11), um vídeo do momento em que as quatro crianças indígenas que sobreviveram por 40 dias na selva amazônica foram encontradas na sexta-feira por resgatadores indígenas.

"A filha mais velha, Lesly, com a pequena nos braços, correu até mim. Lesly disse: 'estou com fome'", relatou Nicolás Ordóñez Gomes, um dos integrantes da equipe de busca.

Foto: Handout/ Colombian Air Force / AFP

"Um dos dois meninos estava deitado. Ele se levantou e me disse: 'minha mamãe está morta'", acrescentou.

Nas imagens filmadas com um telefone celular, os quatro irmãos da comunidade huitoto aparecem debilitados e muito magros. Os resgatadores, membros da guarda indígena, cantam, fumam tabaco (planta sagrada para os nativos) e agradecem com alegria.

Foto: Handout/ Colombian Air Force / AFP

"Deus nunca nos decepciona quando pedimos com sinceridade. (...) A fé nos colocou no caminho que queríamos", diz outro resgatador indígena.

A bebê Cristin, que completou seu primeiro ano de vida no meio da inóspita floresta, aparece nos braços de um dos guardas indígenas que, junto com os militares, participaram das operações de busca.

Os outros três menores enfraquecidos, Lesly (13 anos), Soleiny (9) e Tien Noriel (5), juntam-se para ficar cercados por outros de seus salvadores.

Foto: Handout/ Colombian Air Force / AFP

As imagens divulgadas pelo Sistema de Mídia Pública da Colômbia também mostram as crianças deitadas, recebendo "soro" para reidratá-las, administrado com pequenas colheres pelos militares.

"Estamos entregando os meninos às Forças Armadas colombianas. Encontramos elas a uma distância de quatro quilômetros e meio" do local onde a aeronave em que estavam viajando caiu em 1º de maio, pode-se ouvir.

No acidente, morreram a mãe das crianças, um líder indígena e o piloto.