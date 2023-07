Píton birmanesa de 5,8m, maior registrada da espécie, é capturada nos EUA; veja vídeo

A dupla Jake Waleri e Stephen Gauta é conhecida nas redes sociais por caçar cobras. Na última quarta-feira (12), eles publicaram um vídeo em que entram em confronto com uma píton birmanesa na Flórida, nos Estados Unidos. O animal de aproximadamente 5,8 metros foi o maior registrado da espécie.

Apesar de não serem venenosas, a píton birmanesa é uma espécie estrangeira no ecossistema local, sendo um perigo ambiental para a área. Ela come mamíferos, jacarés e pássaros.

"Honestamente insano, terceiro píton gigante no espaço de um ano, e gigante é um eufemismo para esta besta. Ela registrou 5,79 cm. Mesmo ser capaz de ver uma cobra deste tamanho seria um sonho, mas fazer parte deste recorde mundial é algo que eu nunca poderia ter imaginado", escreveram no perfil do Instagram.

Conforme o portal Terra, ela foi introduzida no estado nos anos 1970, e rapidamente se reproduziu no sul da Flórida.

Espécie invasora

Por ser uma espécie invasora e um risco ao ecossistema, o governo recomenda a captura das pítons birmanesas e a posterior morte humanitária para proteger a fauna local.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem detalhou que mais de 18 mil cobras do tipo foram removidas desde 2000. Apenas em 2022, foram 2,5 mil.

O corpo da cobra de 5,79 cm será utilizado para pesquisas e estudos sobre a população da espécie no sul da Flórida.