Cobra caninana, a mais rápida do Brasil, é resgatada em residência no interior do Ceará

A Polícia Militar do Ceará realizou o resgate de uma cobra caninana, considerada a mais rápida do Brasil, no último sábado (1º), no município do Crato. A espécie pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Conforme a PM, o animal foi localizado em uma árvore, no quintal de uma residência.

Ainda segundo corporação, apesar da fama de ser brava, a cobra está longe de ser perigosa e não representa perigo aos humanos.

Ela é conhecida por ser a serpente mais veloz do Brasil e, quando se sente ameaçada, infla o pescoço para parecer maior.

Legenda: cobra caninana Foto: Shutterstock

A cobra caninana foi resgatada, passou por uma avaliação e foi solta em um habitat natural adequado para a espécie e distante das residências.

