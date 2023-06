Moradores se assustam com cobra de brinquedo e chamam os bombeiros em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para uma ocorrência de resgate de animais, mas quando chegou ao local, no bairro Conjunto Ceará, percebeu que se tratava de uma cobra de brinquedo. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (19).

Segundo a corporação, o fato foi uma "brincadeira de mau gosto entre vizinhos". Uma pessoa jogou o animal falso no quintal da outra família para assustá-los.

No local, os bombeiros não conseguiram descobrir a autoria do trote. O acionamento para a busca da suposta serpente foi para a Rua 434, na primeira etapa do Conjunto Ceará.

Trote é crime

Trote para enganar forças de segurança é considero crime, de acordo com a lei estadual nº 17.580. "O trote é definido como toda e qualquer ligação destinada às instituições de atendimento de urgência e emergência que resulte em frustração pela inexistência de eventos anunciados", diz a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A falsa comunicação pode incorrer em pena de uma três anos, além de multa, conforme o artigo 266 da lei.