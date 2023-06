22ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará terá reforço na segurança e 19 ônibus extras; veja

O plano operacional da 22ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará foi divulgado pela prefeitura de Fortaleza, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (20). O evento acontece no próximo domingo (25) na Avenida Beira-Mar e tem expectativa de reunir até 1 milhão de pessoas.

Para facilitar o acesso do público, a operação de mobilidade contará com 80 agentes e operadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A operação de mobilidade começa ainda no sábado (24), a partir das 23 horas, com a coibição de estacionamento na Av. Beira-Mar no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

O bloqueio na via será efetuado às 16h, impactando desde a Rua José Napoleão até a Av. Barão de Studart. Os trios elétricos que participarão do desfile devem seguir pelo contrafluxo da avenida, ou seja, no sentido Mucuripe/Dragão do Mar.

A opção de desvio para os condutores que desejem se deslocar pela área é utilizar a Av. Abolição, visto que todas as opções de acesso à Av. Beira-Mar serão provisoriamente interditadas. O atendimento de ocorrências ao órgão, como irregularidades ou sinistros no trânsito, pode ser feito pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Frota de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai reforçar a frota de ônibus com 19 veículos reservas no domingo (25).

Segundo a Etufor, 16 linhas passam no entorno do evento (confira abaixo). Os usuários ainda terão o desconto da Tarifa Social, em que todos pagam pelas passagens, R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Linhas regulares que passam próximo a Av. Beira-Mar

011 - Circular I

012 - Circular II

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

130 - Vila do Mar / Náutico II

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luís

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

001 - 055 - Corujão/Grande Circular I

002 - 056 - Corujão/Grande Circular II

Segurança

O evento contará com a segurança de 98 guardas municipais, sendo 48 agentes durante o pré-evento, no sábado (24), e 50 servidores no domingo (25), realizando patrulhamento por meio de viaturas, bicicletas, a pé e em motocicletas.

O esquema de segurança conta com câmeras de videomonitoramento operadas em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM), sendo 144 somente na área da Beira-Mar, e 1.044 integradas com órgãos do Município e do Estado.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoverá atividades para o público do evento. No sábado (24), a partir das 19h, na Avenida Beira-Mar, será possível realizar de forma gratuita testes de HIV, sífilis e hepatites virais e receber orientações e insumos de prevenção sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIA+.

As iniciativas fazem parte da estratégia de prevenção de IST Fique Sabendo Jovem. Além disso, por meio do projeto A Hora é Agora, haverá a oferta de autoteste de HIV.

No domingo (25), haverá a entrega de insumos de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), distribuição de materiais informativos sobre saúde sexual LGBTQIA+ e orientação sobre serviços afins.