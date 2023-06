Prefeito de Acopiara é afastado do cargo por 180 dias após operação policial

O prefeito do Município de Acopiara, Antônio Almeida Neto (MDB), foi afastado do cargo por 180 dias por determinação do Tribunal de Justiça do Estado. A medida é em uma ação do Ministério Público Estadual que investiga supostas irregulares na contratação de servidores por meio de empresas para a Prefeitura.