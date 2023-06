Ceará tem 84,6% dos alunos alfabetizados, mas índice cai e é o pior em 8 anos, segundo Spaece

A proporção de estudantes cearenses da rede pública com nível desejável de alfabetização chegou, em 2022, ao patamar mais baixo desde 2015. Os dados são do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, o Spaece 2022 Alfa, e mostram que 72,2% dos avaliados atingiram desempenho “desejável” – em 2019, o percentual era de 84,7%. A avaliação de alfabetização mede o desempenho de alunos do 2° ano do ensino fundamental, que, no geral, são crianças entre 7 e 8 anos.

Apesar da queda, o Estado ainda mantém um nível positivo de alfabetização, e a principal causa da redução são os impactos da pandemia. O percentual de alunos que alcançou o nível suficiente de alfabetização foi 12,4%, portanto, somados os valores, 84,6% dos estudantes do Estado são considerados alfabtizados.

Entre os demais níveis, o Spaece, pesquisa realizada pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), mostra o seguinte cearário do Ceará neste último levantamento:

Intermediário: 9,2%

Alfabetização incompleta: 4,7%

Não alfabetizado: 1,5%

Os resultados da avaliação de estudantes do ensino fundamental no Spaece 2022 Alfa, o primeiro exame aplicado após a pandemia de Covid, foram divulgados na tarde desta terça-feira (20) pelo Governo do Estado.

De acordo com a gestão, 293.825 alunos, distribuídos em 3.840 escolas municipais e estaduais, realizaram as provas do Spaece em 2022. A avaliação é aplicada em todos os municípios cearenses, e mensura, entre outros aspectos, a estabilidade na alfabetização de crianças.

Para atingir o "nível desejável" de alfabetização, conforme a metodologia do estudo, os alunos precisam obter 150 pontos na avaliação. No "nível suficiente", a pontuação vai de 125 a 150; e no "intermediário", de 100 a 125. A alfabetização é "incompleta" quando as crianças pontuam de 75 a 100 - abaixo disso, elas são considerados "não-alfabetizadas".

Recomposição de aprendizagem

Foto: Fabiane de Paula

No início de 2022, a Seduc aplicou uma avaliação diagnóstica em colaboração com os municípios para verificar o impacto da pandemia sobre a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental.

Os dados, que não foram divulgados à época, mostram um cenário ainda pior na alfabetização. Eles sinalizaram que apenas 26% dos estudantes estavam alfabetizados em nível adequado.

O levantamento da época revelou o seguinte cenário:

Desejável: 26

Suficiente: 17

Intermediário: 16

Alfabetização incompleta: 28

Não alfabetizado: 14

A partir desses resultados do começo de 2022, segundo a Seduc, foi iniciado um trabalho focado na recomposição das aprendizagens por meio do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic).

No último Spaece aplicado antes da pandemia de Covid, divulgado em agosto de 2020, todas as cidades do Ceará atingiram o nível desejável de alfabetização, com 92,7% das crianças sabendo ler e escrever ao término do 2º ano do Ensino Fundamental.

Impactos da pandemia nas cidades

Os dados também mostram um impacto negativo da pandemia de Covid no desempenho geral das cidades cearenses na alfabetização dos estudantes. Em 2019, todas as 184 cidades do Ceará estavam com desempenho desejável. Em 2022, sete municípios decaíram da categoria "desejável" para "suficiente".

Legenda: Divulgação dos resultados do Spaece ocorreu no Palácio da Abolição nesta terça-feira (20) Foto: Thiago Gadelha

Apesar dos números ainda preocupantes, a secretária estadual da Educação, Eliana Estrela, avalia positivamente o “trabalho de recomposição de aprendizagem feito a muitas mãos” após o período de crise sanitária.

A titular da Seduc destacou ainda que os investimentos do Governo do Estado aos municípios, com “R$ 130 milhões em equipamentos para gravação de aulas e formação de professores”, foram determinantes.

“Temos estruturas que precisam ser melhoradas, e os municípios que se sentirem em condições de investir, farão agora”, disse Eliana.

Escolas Nota 10

Além dos resultados do Spaece de 2022, foram divulgadas as escolas premiadas por bons resultados ao término de cada série do ensino fundamental, em 2022. Das 995 instituições avaliadas, 374 foram agraciadas – nenhuma delas em Fortaleza.

2º ano: 115 municípios com 556 escolas avaliadas. Foram premiadas: 150 escolas em 65 municípios;

115 municípios com 556 escolas avaliadas. Foram premiadas: 150 escolas em 65 municípios; 5º ano: 101 municípios com 365 escolas avaliadas. Foram premiadas: 150 escolas em 56 municípios;

101 municípios com 365 escolas avaliadas. Foram premiadas: 150 escolas em 56 municípios; 9º ano: 27 municípios com 74 escolas avaliadas. Todas foram premiadas.

A Secretaria da Educação explica que para ser Escola Nota 10, as instituições precisam “ter, no momento da prova, pelo menos 20 alunos matriculados na série e avaliados, além de ter, no mínimo, 90% de participação de alunos”.

No 2º ano, “a pontuação deve ficar entre 8,5 e 10, enquanto as do 5º e 9º ano devem ficar entre 7,5 e 10,0, em Português e Matemática”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil