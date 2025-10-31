Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Momento em que o homem cai sobre os estudantes

Ceará

Homem usa fiação para apoiar escada, derruba poste e cai ao lado de estudantes, em Fortaleza; vídeo

A Enel informou, em nota ao Diário do Nordeste, que o homem não se trata de um colaborador da companhia e a rede danificada é de telecomunicação

Bergson Araujo Costa 22 de Maio de 2025
Motorista de aplicativo conduzindo motocicleta com passageiro

Segurança

Motorista de aplicativo é morto a tiros no Conjunto Ceará

A motocicleta do trabalhador foi levada pelos suspeitos, mas já foi encontrada pela Polícia nas proximidades do local do crime

Redação 18 de Julho de 2024
Policial feminina atual com manobra de heimlich para salvar criança

Ceará

Policial feminina salva criança engasgada em lanchonete no Conjunto Ceará

Mãe de garota chegou a desmaiar ao ver a filha passando mal

Redação 04 de Junho de 2024
Funcionário do Metrofor é morto a facadas a caminho do trabalho no Conjunto Ceará, em Fortaleza

Segurança

Funcionário do Metrofor é morto a facadas a caminho do trabalho no Conjunto Ceará, em Fortaleza

Homem foi lesionado durante um assalto quando chegava à estação do metrô para trabalhar

Redação 27 de Dezembro de 2023
Bombeiros segurando cobra de brinquedo achada em quintal de casa em Fortaleza

Ceará

Moradores se assustam com cobra de brinquedo e chamam os bombeiros em Fortaleza

O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (19) no bairro Conjunto Ceará

Redação 21 de Junho de 2023
Polícia investiga feminicídio de vítima de 21 anos, em Fortaleza

Segurança

Mulher de 21 é morta a facadas, em Fortaleza; ex-companheiro é suspeito do crime

A vítima teria sido assassinada com golpes de faca, no bairro Conjunto Ceará

Redação 21 de Março de 2023
Pátio de escola no bairro conjunto ceará, em Fortaleza

Ceará

Estudante com ansiedade desmaia e três colegas passam mal ao ajudá-lo em escola de Fortaleza

Um dos alunos acabou liberado, enquanto três tiveram de ser encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Matheus Facundo 17 de Fevereiro de 2023
video

Segurança

Jovem que assaltou mulher em Fortaleza é capturado, agredido pela população e preso

Comparsas deram cobertura ao criminoso, que entrou em luta corporal com a mulher

Redação 21 de Junho de 2022
1 2 3