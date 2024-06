Policial feminina salva criança engasgada em lanchonete no Conjunto Ceará

Uma policial militar salvou uma criança de oito anos após sofrer engasgo durante alimentação em uma lanchonete, na noite de domingo (2), no bairro Conjunto Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a responsável pelo salvamento foi identificada sendo a soldada Aryangela. Ela estava na composição com os soldados R. Soares e Pedro Vieira no ciclopatruhamento do 17º Batalhão.

Veja salvamento:

Por volta de 20h40, a composição policial estava jantando em um estabelecimento comercial na Rua 836, quando observou a movimentação de pessoas que estavam no entorno da criança, a qual estava com as vias aéreas obstruídas e já com falta de ar.

De imediato, a policial feminina correu até o local onde eles estavam, posicionou-se atrás da garota e aplicou a técnica de salvamento para desengasgo conhecida como manobra de Heimlich.

Logo após salvarem a vida da menina, os policiais ainda ajudaram a socorrer a mãe da criança, que havia desmaiado durante os momentos de aflição, e a colocaram em posição confortável e adequada até a mulher acordar.

Na manobra de Heimlich utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que simula uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso das vias aéreas.

Após mãe e filha estarem aparentemente bem, os policiais aconselharam a família a se dirigir ao hospital mais próximo do local onde estavam, no caso a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, para passarem por avaliação médica.