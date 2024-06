Prefeitura de Fortaleza incorpora 50 bikes elétricas ao Bicicletar; saiba como usar

Foram incorporadas 50 bicicletas elétricas ao Bicicletar — o sistema de bikes compartilhadas de Fortaleza — nesta segunda-feira (3). Inédito na Cidade, o incremento faz parte do "Pedala Mais", um programa que incentiva o uso do modal. Segundo a Prefeitura, que encabeça a medida, até o fim deste ano, serão incluídas, ainda, 105 novas estações ao Bicicletar e substituídos todos os equipamentos e componentes presentes no sistema — inclusive, as bicicletas.

Chamados "e-bikes", os novos equipamentos serão distribuídos aleatoriamente nas estações já existentes. Outros 50 modelos devem ser incorporados ao Bicicletar nos próximos dois meses.

442,7 km É o total atual da malha cicloviária de Fortaleza

"A entrega das e-bikes, junto à expansão do sistema Bicicletar, representa um grande avanço na mobilidade urbana de Fortaleza, por meio da nossa política de ciclomobilidade, que é o Pedala Mais. Estamos investindo em um transporte sustentável e acessível, que atende às necessidades da nossa população e contribui para a melhoria da qualidade no deslocamento sobre duas rodas não-motorizado", destaca o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Silva.

Veja também Ceará Bicicletas elétricas e crédito de carbono: mudanças no Bicicletar de Fortaleza vão custar R$ 42 mi

Como é uma e-bike?

As e-bikes incorporadas ao sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza têm autonomia para percorrer até 50 quilômetros e são equipadas com pedal assistido, ou seja, o ciclista contará com o auxílio de um motor elétrico para impulsionar o veículo a partir da pedalada.

Mesmo sem acelerador, o modelo permite ao usuário diminuir o esforço no pedal, o que o torna ideal para trajetos mais longos e em diferentes relevos.

Os equipamentos, segundo a Prefeitura, estão, ainda, dentro dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que impõe o limite de velocidade de 25 km/h para este tipo de veículo.

Como utilizar a e-bike?

Basicamente, da mesma forma que já são utilizadas as bikes convencionais do Bicicletar. Caso o usuário tenha Bilhete Único, o passe é gratuito para viagens com duração de até 60 minutos, de segunda a sábado, ou de até 90 minutos, aos domingos e feriados, desde que tenham o intervalo de pelo menos 15 minutos entre elas.

Além disso, as bikes elétricas não terão custo adicional para os usuários pagantes do sistema. As tarifas serão as mesmas dos passes já disponíveis para as comuns.

Para retirar os equipamentos nas estações, siga o passo-a-passo:

Acesse o aplicativo do Bicicletar, disponível para Android e iOS;

Escolha o modelo (elétrico ou convencional) para retirar ou reservar;

Espere a luz verde da estação sinalizar que a bicicleta pode ser retirada;

Retire.

Para retirar os equipamentos nas estações, com Bilhete Único:

Aproxime o cartão no leitor do totem na estação;

Espere o visor indicar a posição que será liberada;

Aproxime o cartão novamente para confirmar a operação;

Espere a luz verde da estação sinalizar que a bicicleta pode ser retirada;

Retire.

Recarga de bateria

De acordo com a Prefeitura, as bicicletas elétricas serão recarregadas rotineiramente pela empresa Serttel, responsável pela manutenção do Bicicletar. É preciso estar atento porque, quando a carga do equipamento estiver inferior a 30%, a bike deverá ser recolhida para recarga e, depois, devolvida para uso.

Todas as bikes têm dispositivos de GPS e os status das baterias também serão monitorados. Quando descarregadas, elas funcionam como bicicletas convencionais, ou seja, sem impulso por motor elétrico.

Modernização do sistema de bicicletas compartilhadas

O incremento de bikes elétricas faz parte do programa "Pedala Mais", que objetiva modernizar o sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza, criado em 2014. Até então, segundo a Prefeitura, 59 estações passaram por mudanças. Além disso, 21 novas estações foram instaladas em áreas que antes não eram contempladas pelo sistema.

A ideia é que, até o fim deste ano, 105 novas estações sejam criadas na Cidade.

"A inclusão de novas estações em todas as regionais de Fortaleza visa democratizar o acesso ao sistema de bicicletas compartilhadas, incentivando o uso de meios de transporte alternativos e sustentáveis. Com a renovação das estações e a incorporação das bicicletas elétricas, o Bicicletar se consolida como uma ferramenta essencial para a mobilidade urbana, proporcionando mais opções de deslocamento para os cidadãos", pontua a coordenadora de Mobilidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Isabela Castro.