Funcionário do Metrofor é morto a facadas a caminho do trabalho no Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um funcionário terceirizado que atuava como bilheteiro na Linha Oeste do Metrofor foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (27) na Avenida J, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Ivo Andrade, de 41 anos, foi lesionado durante um assalto quando chegava à estação do metrô para trabalhar. A vítima veio a óbito ainda no local do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte decorrente de "um objeto perfurocortante". A 2ª Delegacia do DHPP é a unidade responsável por investigar o caso. A ocorrência está em andamento.

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos lamentou a perda do funcionário. "Todo apoio à família está sendo prestado nesse momento, por meio da empresa terceirizada na qual a vítima era contratada. O Metrofor informa ainda que adota todas as medidas para colaborar com o trabalho da Secretaria da Segurança Pública na identificação dos autores do crime", diz a nota.