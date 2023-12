Cearense é morta a facadas no Rio de Janeiro; companheiro da vítima foi preso e confessou o crime

Uma cearense foi encontrada morta dentro da própria residência, localizada no bairro da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, no último sábado (23). Principal suspeito, o companheiro da vítima foi capturado por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) e confessou o crime.

De acordo com informações apuradas pela TV Verdes Mares, vizinhos do casal afirmaram que Antônia Ana Alice da Silva, de 31 anos, foi perseguida e agredida pelo marido, Ivan Nascimento, ao entrar em casa, após retornar de um estabelecimento comercial, no fim da tarde de sábado.

Após as agressões, amigos e familiares foram até o local, onde encontraram a mulher com muitos ferimentos, decidindo acionar a polícia. Conforme informado pela corporação, Ana Alice foi atingida por facadas e chegou a ser atendida em uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu e acabou falecendo.

Supostamente alcoólatra e usuário de drogas, Ivan costumava agredir a esposa constantemente, segundo parentes da vítima. Ela, inclusive, pretendia terminar o relacionamento.

Natural de Varjota, no interior do Ceará, Ana Alice completaria 32 anos nessa segunda-feira (25) e deixou uma filha de 7 anos. O corpo dela chegou ao Ceará nessa terça-feira (26).

PRISÃO

Após serem acionados, agentes da Polícia Civil encontraram a faca utilizada no crime, que apresentava marcas de sangue, e realizaram buscas nas redondezas da residência, localizando o suspeito próximo a uma estação de metrô, já na madrugada de domingo (24). O homem foi detido e conduzido até a 39ª DP, onde confessou o crime, alegando ter “agido por impulso” ao encontrar, supostamente, a companheira com outro homem na casa em que moravam.

A versão, no entanto, é contestada pela família de Ana Alice. Ainda de acordo com a apuração da TV Verdes Mares, vizinhos contaram aos familiares que a vítima passou a ser perseguida pelo companheiro assim que entrou na residência.

Por enquanto, Ivan, que nasceu em Santa Quitéria, também no Ceará, segue detido e se encontra à disposição da Justiça.