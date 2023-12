Preso suspeito de ser o mandante da morte do policial civil no Interior do Ceará

Foi preso, na noite dessa terça-feira (26), o homem apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação no Ceará, no Piauí e no Maranhão, e mandante da morte do inspetor da Polícia Civil, Glicelio Felix de Almeida. O preso, Adeilson do Amaral de Sousa, conhecido como Kiko, de 35 anos, foi detido em Teresina após ofensiva integrada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ele foi preso em um flat no bairro Pirajá durante cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Adeilson estava na Lista de Mais Procurados do Estado. Ele também é investigado como mandante do homicídio do servidor do Tribunal de Justiça do Ceará Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos, também morto em Granja, no dia 31 de setembro.

Conforme o inquérito, é possível que ambas as vítimas tenham sido mortas em razão de suas profissões. O grupo mandante dos assassinatos, segundo o delegado Marcos Aurélio Elias de França, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, é originário de Granja e trata-se, na verdade, de uma família, cujos integrantes têm, quase todos, mandados de prisão em aberto.

Morte de policial civil

O assassinato de Glicelio Felix de Almeida, de 41 anos, foi registrado no último dia 17 de dezembro. Ele foi alvejado com disparo de arma de fogo em uma praça de Granja, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Cinco suspeitos de participação na morte já tinham sido presos, em Parnaíba, no Piauí.