Suspeitos de participação na morte de inspetor da Polícia Civil no Ceará são presos no Piauí

Cinco suspeitos de participação na morte do policial civil Glicelio Felix de Almeida, de 41 anos, foram presos, nessa terça-feira (19), em Parnaíba, no Piauí. O crime ocorreu no último domingo (17), no bairro Boca de Acre, em Granja. No dia seguinte (18), dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Municipal de Granja. Um adulto com envolvimento confirmado no crime foi morto em confronto com a Polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os cinco suspeitos presos no Piauí têm envolvimento de forma indireta na morte do inspetor. Eles são do Ceará, mas estavam no estado vizinho.

A prisão foi realizada por equipes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Na ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, dezenas de munições, drogas e dinheiro.

A SSPDS informou que as diligências e o trabalho de inteligência continuam para prender os demais envolvidos na ação, incluindo o mandante e chefe do grupo.

Policial assassinado

Glicelio Felix foi assassinado no domingo, alvejado com disparo de arma de fogo em uma praça de Granja. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foto: arquivo pessoal

Em nota, divulgada na segunda-feira, a Polícia Civil detalhou que o agente iniciou as atividades na instituição há um ano e estava lotado na 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A corporação lamentou a morte do servidor.