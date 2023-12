Inspetor da Polícia Civil é assassinado no Interior do Ceará; dupla de adolescentes é apreendida

Um inspetor da Polícia Civil, de 41 anos, foi assassinado, na noite desse domingo (17), no bairro Boca do Acre, em Granja. Dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento no caso. Um terceiro suspeito, um adulto, acabou sendo morto em confronto durante ação das forças de segurança.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o agente de segurança, identificado como Glicelio Felix de Almeida, faleceu após ser alvejado com disparo de arma de fogo em via pública. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito no local.

Veja também

Em nota, divulgada nesta segunda-feira (18), a Polícia Civil detalhou que o agente iniciou as ativadas na instituição há somente um ano, e estava lotado na 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A corporação lamentou a morte do servidor.

A Polícia Civil estende sua manifestação de pesar aos familiares e amigos do eterno inspetor e reconhece os relevantes trabalhos prestados à sociedade cearense de um homem honrado que contribuiu no combate à criminalidade no Ceará".

Foto: arquivo pessoal

Ainda conforme a SSPDS, após diligências, equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), do DHPP e do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar apreenderam os dois adolescentes. Eles foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Granja.

Na nota, a autoridade ainda detalhou que, durante a ação policial, houve confronto e um homem morreu. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local.

O homicídio do policial é investigado pelo DHPP, através da 11ª Delegacia — unidade que investiga crimes contra agentes de segurança pública.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem nos trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de texto, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.