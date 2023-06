Posto de saúde Benedito Arthur de Carvalho é entregue reformado à população

O posto de saúde Benedito Arthur de Carvalho, no bairro Luciano Cavalcante, foi entregue oficialmente pela prefeitura de Fortaleza à população, na manhã desta quarta-feira (21). A unidade foi reformada e é a primeira reinaugurada como parte do pacote de investimentos na área da saúde municipal.

O equipamento, que atende uma população de aproximadamente 14 mil pessoas, recebeu uma Farmácia Polo, unidade responsável pela dispensação de medicamentos especializados.

"A população vai ter a oportunidade de receber medicamentos disponibilizados na atenção primária e dentro do pacote, de nove farmácias polo sendo acrescidas, essa é a primeira. No próximo mês serão mais duas farmácias polos", disse o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo.

O posto de saúde conta agora com uma nova estrutura de coberta, elementos estruturais recuperados, novas instalações, ambiência e equipamentos, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias e acessibilidade, incluindo adequação da altura da bancada dos guichês de atendimento.

A unidade de saúde possui quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), com acolhimento, serviço de odontologia, com duas equipes de Saúde Bucal e salas para esterilização, curativos e imunização, dentre outros espaços.

Conforme o pacote de requalificação, ainda serão construídos os postos Planalto Vitória e Cidade Jardim. Serão reformados as unidades Oliveira Pombo, no bairro Couto Fernandes; Jurandir Picanço, na Granja Portugal; e o Lineu Jucá, na Barra do Ceará.

Os postos que serão requalificados são: Anastácio Magalhães, no Rodolfo Teófilo; Floresta, no Álvaro Weyne; e Carlos Ribeiro, no bairro Jacarecanga.

Farmácia Polo

Com a entrega da farmácia polo do Benedito Arthur de Carvalho, o Município passa a contar com 16 equipamentos responsáveis pela dispensação de 134 medicamentos, entre básicos e especializados.

As próximas farmácias polo serão implantadas no Posto de Saúde Gothardo Peixoto, no bairro Damas; e no Posto de Saúde Mariusa Silva de Souza, no Bonsucesso.

Mais de 120 milhões de medicamentos foram garantidos a população em 2022 nas 15 farmácias polo já existentes, segundo a prefeitura de Fortaleza. Já em 2023, de janeiro a maio, foram cerca de 33 milhões de medicamentos.

Para ter acesso aos medicamentos da Farmácia Polo, é preciso que o paciente apresente documento de identificação com foto, original ou fotocópia autenticada, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a prescrição médica vigente.

Aplicativo Mais Saúde

A prefeitura também lançou uma nova função no aplicativo Mais Saúde de Fortaleza, para disponibilizar acesso ao estoque de 17 medicamentos para hipertensão e diabetes, com os locais e a quantidade disponível dos remédios.

O objetivo é motivar e estimular os pacientes a darem continuidade aos seus tratamentos. Atualmente, cerca de 143 mil pessoas recebem, mensalmente, medicamentos para estas enfermidades.