Crefaz abre mais de 300 vagas de emprego no Ceará e em outros oito estados

A empresa Crefaz Financiamento e Investimentos está com 309 vagas de emprego abertas para o Ceará e outros oito estados do Brasil. As oportunidades são para todos os setores da companhia, como os administrativo, atendimento, comercial, financeiro, recursos humanos, tecnologia, entre outros.

Para o Ceará, são 8 vagas distribuídas nos cargos de Operador de Crédito, Supervisor Comercial e Supervisor de Loja. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site de empregos da Crefaz, onde também pode-se encontrar a listagem completa das vagas.

O incremento no quadro de funcionários fará com que a empresa conte com 1,3 mil funcionários. As vagas estão disponíveis nos estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Bahia,

Ceará

Pernambuco

Novas lojas

A empresa de microcrédito vai inaugurar mais 30 lojas nos próximos meses e precisará mais pessoal. Serão, ao fim, 134 unidades.

"Criada com o objetivo de viabilizar crédito a um público não assistido pelas instituições financeiras tradicionais, a Crefaz está presente em 80% dos municípios brasileiros e conta com clientes em 4.186 das 5.570 cidades do país, atendidos pelas lojas próprias e por mais de dois mil parceiros comerciais", descreve a empresa.