Concurso da Ebserh com vagas para hospitais universitários será realizado ainda este ano

Um novo concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) será realizado ainda este ano, para vagas em hospitais universitários federais como os do Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Ceará (UFC). A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro.

Ainda não há data de divulgação de edital e número de vagas, mas o certame já foi autorizado pela Secretaria das Estatais, parte do Ministério da Gestão. Ao todo, serão oportunidades para 41 unidades de saúde.

As vagas servirão para dar continuidade ao chamamento de pessoas em cadastro de reserva e também para suprir a demanda da ampliação dos serviços dos hospitais da Ebserh.

Nesta segunda, o ministro da Educação, Camilo Santana, inaugurou 60 leitos no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Com um investimento de R$ 8,5 milhões, a estrutura aumenta em 30% a capacidade de atendimento da unidade de saúde.

Cadastro de reserva

Ainda conforme o presidente da Ebserh, a Gestão também deu sinal verde para que 4.400 vagas de servidores sejam repostas nos hospitais da rede. Elas são provenientes do último certame, realizado em 2020.

"O concurso se extingue no começo de 2024, e é por isso que já iniciaremos no segundo semestre a reposição de vagas e o novo concurso", assinalou Arthur Chioro.