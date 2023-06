Prestes a receber lista tríplice da UFC, Camilo afirma que 'decisão da Universidade será respeitada'

Camilo Santana Ministro da Educação

(A lista tríplice) ainda não chegou, mas quero reafirmar o compromisso do MEC de que será respeitada a consulta universitária. O mais votado será escolhido reitor, como aconteceu em algumas universidades, como a do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. Em breve, espero dar posse ao novo reitor escolhido no Ceará.