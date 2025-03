Licenciamento de veículos com final da placa 1 vence nesta segunda-feira (10) no Ceará

Os proprietários de veículos com número final da placa 1 têm até esta segunda-feira (10) para pagar o boleto da taxa de licenciamento. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) reforça que a não quitação do imposto configura infração gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa, entre outras penalidades.

Como emitir o boleto? Os extratos podem ser emitidos através do aplicativo Meu Detran CE, pelo site oficial do Detran-CE, na Central de Serviços e, ainda, pelo WhatsApp oficial do órgão, por meio do número (85) 3195-2300, e serem pagos com a opção Pix.

Os documentos físicos também foram encaminhados, através dos Correios, aos domicílios cadastrados de cada proprietário, e podem ser pagos junto a qualquer agência do Bradesco, Banco do Brasil S.A., Banco Itaú, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Caixa Econômica Federal, além de lotéricas e demais instituições autorizadas.

É importante destacar que o não recebimento físico do boleto não isenta o pagamento da taxa e demais encargos relacionados ao veículo.

Os proprietários dos veículos ainda podem se dirigir a qualquer posto de atendimento do Detran-CE, até esta segunda-feira, para emitir o boleto, com valor de R$ 180,89 para motocicletas e R$ 211,04 para os demais veículos e, assim, renovar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

O não pagamento do imposto configura infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa no valor de R$ 293,70, além do não recebimento do CRLV, podendo, ainda, em caso de fiscalização, haver o recolhimento (remoção) do veículo, conforme o Detran-CE.

Calendário de licenciamento 2025

Placa final 1: 10/3/2025

Placa final 2: 10/4/2025

Placa final 3: 12/5/2025

Placa final 4: 10/6/2025

Placa final 5: 10/7/2025

Placa final 6: 11/8/2025

Placa final 7: 10/9/2025

Placa final 8: 10/10/2025

Placa final 9: 10/11/2025

Placa final 0: 10/12/2025

