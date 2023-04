Preterido por Bolsonaro há 4 anos, Custódio Almeida volta a vencer consulta para reitor da UFC

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará (UFC) escolheu, nesta quarta-feira (26), os nomes da lista tríplice para definição do novo reitor da Instituição. Ao todo, foram mais de 16 mil votos.

O professor Custódio Almeida foi o mais votado para o cargo, seguido pela professora Elizabeth Daher.

Os números de votos ainda serão divulgados oficialmente pela Comissão Eleitoral Central (CEC) da UFC. Esta matéria será atualizada em seguida com o balanço do pleito.

Postulantes

O processo de 2023 teve entre os postulantes, novamente, o professor Custódio Almeida, candidato que, embora tenha ficado em 1º lugar na consulta anterior, recebendo 7.772 votos, foi preterido pelo ex-presidente Bolsonaro. Em paralelo, também teve a professora Elizabeth Daher, que integra a atual gestão da reitoria e foi a candidata defendida publicamente por Cândido.

Chapa " UFC Viva e Democrática ", cujo candidato a reitor é o professor Custódio Almeida, docente do Instituto de Cultura e Arte (ICA). A candidata a vice-reitora é a professora Diana Azevedo, atual vice-diretora do Centro de Tecnologia (CT);

", cujo candidato a reitor é o professor Custódio Almeida, docente do Instituto de Cultura e Arte (ICA). A candidata a vice-reitora é a professora Diana Azevedo, atual vice-diretora do Centro de Tecnologia (CT); Chapa "Unir para Avançar", cuja candidata a reitora é a professora Elizabeth Daher, atual pró-reitora de Extensão. O candidato a vice-reitor é o professor Almir Bittencourt, atual pró-reitor de Planejamento e Administração.

Próximos passos

Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral apurou os votos e divulgou o resultado que será imediatamente encaminhado ao Conselho Universitário. Dando prosseguimento, a lista tríplice para reitor será elaborada pelo Conselho Universitário.

Será convocada uma reunião especificamente para essa finalidade e em votação secreta e uninominal, a lista será feita, sendo composta com os três primeiros nomes mais votados.

Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Veja o currículo dos candidatos à reitoria (ordem alfabética):

Chapa "UFC Viva e Democrática"

Candidato a reitor: Custódio Almeida

Graduado em Computação pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1988), graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (1991), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (1992) e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000). É professor da UFC desde 9 de fevereiro de 1993. Na UFC já assumiu alguns cargos de gestão administrativa, como Chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; coordenador do Curso de Graduação em Filosofia; coordenador de Área da Pró-Reitoria de Graduação; e pró-reitor de Graduação. Foi vice-reitor da UFC de agosto de 2015 a agosto de 2019.

Candidata à vice-reitora: Diana Azevedo

Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará- UFC (1990), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1993) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade do Porto (2001). É professora titular da UFC e já foi chefe de departamento, coordenadora do curso de Graduação e do programa de Pós-Graduação em Engenharia Química na UFC. Atualmente exerce o cargo de vice-diretora do Centro de Tecnologia (2015-2023).

Chapa "Unir para Avançar"

Candidato à reitora: Elizabeth Daher

Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará- UFC (1983), mestrado em Medicina Nefrológica pela Universidade de São Paulo (1992) e doutorado em Medicina Nefrológica pela Universidade de São Paulo (1999). É professora titular do Departamento de Clínica Médica e pró-reitora de Extensão da UFC. Foi vice-coordenadora do Curso de Medicina, coordenadora do estágio da Faculdade de Medicina da UFC de 2010 a 2018 e preceptora do Hospital Geral de Fortaleza. Professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFC.

Candidato a vice-reitor: Almir Bittencourt

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1974), pós-graduado em Economia pela EPGE/FGV, (1975-1976), pós-graduado em Planejamento Econômico pelo ILPES/CEPAL, (1987), Especialização em Controle de Empresas Públicas pelo IIAP, (1989). Mestre e doutor em Economia pela UFC. Foi reitor da Universidade Estadual do Piauí - UESPI (1990-1994), coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica da UFC (2007-2011) e secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (2011- 2014). É pró-reitor de Planejamento e Administração da UFC.