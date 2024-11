Turista de São Paulo morre afogado na praia do Porto das Dunas, na Região Metropolitana de Fortaleza

Um turista de São Paulo morreu afogado na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (15). A vítima tinha 44 anos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), o homem chegou a ser resgatado por guarda-vidas, recebeu atendimento ainda no local, mas não resistiu.

A ocorrência contou com a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ainda segundo a Pasta, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. O 13º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil, apura as circunstâncias do fato.