Produzida em Viçosa do Ceará, Cachaça Aviador leva medalha de ouro em concurso

Na última quarta-feira (13), a cachaça Aviador, produzida no município de Viçosa do Ceará, ganhou a medalha de ouro na categoria premium no concurso Brasil Selection by CMB 2024, organizado pelo Concours Mondial de Bruxelles, uma das entidades responsáveis por avaliar a qualidade de vinhos e destilados do mercado.

De acordo com Caio Carvalho, proprietário da marca e piloto de linha aérea, profissão que inspirou o nome da empresa, a inovação e o trabalho social que a Cachaça Aviador desempenha na região são fatores que a destacam em comparação com as concorrentes do setor.

A premiação é mais uma no acumulado de vitórias da marca. Com a vitória no prêmio deste ano, a empresa chega ao número de 10 medalhas conquistadas em competições mundo afora.

A última premiação havia sido a medalha de prata no San Diego Spirit Festival, em 2023. Em 2022, a Aviador levou duas medalhas no London Spirits Competition.

A Aviador é uma bebida artesanal, que já está na quarta geração da família produtora. A fábrica está localizada no Sítio Uruoca, no interior de Viçosa do Ceará.

“O conjunto de qualidade que os produtos apresentam é um tripé: qualidade da cachaça, apresentação (design do rótulo e garrafa) e preço compatível”, destaca Caio Carvalho.

A cada ano, a produção da cachaça aumenta em torno de 20 a 30%. Neste ano, a expectativa é de que sejam produzidos 120 mil litros da bebida.

“Nosso principais mercados são bares, restaurantes e supermercados nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo”, comenta o proprietário.