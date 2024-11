UniVS abre inscrições para processo seletivo 2025.1 do curso de Medicina

O Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025.1 do curso de Medicina, com 52 vagas disponíveis. O prazo para as inscrições é até 20 de novembro, por meio do portal oficial da instituição (univs.edu.br). Os candidatos podem escolher entre dois locais para realizar a prova: Juazeiro do Norte ou Icó.

Localizada em Icó, na região centro-sul do Ceará, a UniVS ocupa a 8ª posição no ranking entre os melhores centros universitários do Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e está entre os 10 melhores no Índice Geral de Cursos (IGC).

As provas ocorrerão no dia 23 de novembro. O exame é composto por questões objetivas e uma redação. O início das aulas está previsto para começar em 17 de fevereiro de 2025. O edital completo está disponível no portal.

Dentro do curso de Medicina da UniVS, os estudantes são estimulados à iniciação científica desde cedo, além do desenvolvimento de competências em gestão e liderança, o que os prepara para atuação em todas as áreas.

A instituição também conta com parcerias em mais de 18 cidades da região, o que proporciona experiências práticas para os estudantes.

Serviço

Processo seletivo UniVS

Inscrições abertas até 20 de novembro

WhatsApp: (88) 99211 8248

E-mail: relacionamento@univs.edu.br

Telefone: (88) 3561 9200

Site: univs.edu.br

Instagram: @univsoficial