Centro e outros bairros de Fortaleza ficam sem água na segunda (18): veja locais

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou que interrompe, na próxima segunda-feira (18), a distribuição de água em três bairros de Fortaleza. A suspensão temporária programada começas às 8h e segue até às 17h, mas pode levar até 6 horas para recuperar o equilíbrio total do abastecimento após o retorno.

A pausa no serviço ocorre devido à realização de obras de melhorias na rede de abastecimento próximo ao cruzamento da Av. Barão de Studart com a Rua Rocha Lima — trecho será interditado deste sábado (16) a próxima sexta-feira (22) —, e afeta os seguintes bairros da Capital:

Centro;

Aldeota;

Meireles.

A empresa alerta que o equilíbrio total do sistema pode ocorrer em até 6h após a conclusão dos serviços. Durante esse período, ela recomenda que a população afetada consuma a água reservada privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

A Cagece destaca ainda que alguns imóveis poderão sentir a paralisação temporária e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros.

A interrupção no abastecimento e no trânsito fazem parte do projeto para implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMCs) em Fortaleza, e parte da Região Metropolitana, que, segundo a companhia, possibilitará mais controle da pressão e da vazão da água, proporcionando equilíbrio na distribuição de água entre os bairros e reduzindo ocorrências de perdas de água.

Desvios no trânsito

Durante o período de realização da obra, os motoristas que trafegam pela Av. Barão do Studart no sentido Aldeota/Papicu devem ficar atentos, já que o trecho da via estará bloqueado entre as avenidas Antônio Sales e Júlio Ventura.

A recomendação é que o condutor que estiver no local deverá entrar à direita na avenida Antônio Sales, à esquerda na rua José Vilar, e em seguida à esquerda na avenida Júlio Ventura.