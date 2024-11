Jangurussu supera a Barra do Ceará e é o mais populoso de Fortaleza; veja situação do seu bairro

O Jangurussu é o bairro mais populoso de Fortaleza com 70.651 habitantes. O dado consta no Censo Demográfico de 2022 e foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (14). Com essa quantidade, o bairro superou a Barra do Ceará, que durante muitos anos era o bairro mais populoso da capital cearense, ocupando agora a segunda posição com 63.477 residentes.

Com mais de 70 mil habitantes, o Jangurussu concentra 2,9% da população da capital. Conforme o Censo, os 10 bairros com mais residentes em Fortaleza estão fora da área nobre e grande parte deles estão situados nas bordas da cidade e com populações mais pobres. Segundo o Censo, Fortaleza tem 2.428.708 habitantes.

Veja também Ceará Censo do IBGE mostra que favelas do CE têm entre 60 e 24 mil moradores; veja como é em sua cidade Ceará De 'microcidades' a casas com famílias menores: veja 7 curiosidades que o Censo 2022 revelou

A divulgação desta quinta-feira faz com que o IBGE torne público os dados do Censo 2022 com o maior grau de detalhamento possível, com as informações sobre as menores unidades territoriais no Brasil, que são os bairros.

Confira os 10 bairros mais populosos da Capital

Jangurussu: 70.651

Barra do Ceará: 63.477

Granja Lisboa: 63.420

Mondubim: 62.440

Passaré: 54.870

Prefeito José Walter: 53.455

Vila Velha: 52.881

Vicente Pinzón: 46.151

Siqueira: 45.494

Messejana: 43.205

Um dos fatores de crescimento expressivo da população do Jangurussu é a construção de grandes conjuntos habitacionais populares, na última década, como o Maria Tomásia, Luiz Gonzaga e José Euclides Ferreira Gomes, o que gerou um incremento considerável nos residentes do bairro.

Em relação à concentração da população nos 121 da Capital, 30 deles detêm metade dos moradores de Fortaleza. Enquanto os outros 91 abrigam a outra metade.

Em junho de 2024, o Diário do Nordeste abordou o crescimento e redução no número de habitantes de cada bairro a partir do cruzamento de projeções do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza), cuja proposta é desenhar políticas baseadas em evidências, com dados dos Censos Demográficos de 2010 e 2022.

Qual o bairro com menos moradores em Fortaleza?

Em paralelo, na outra ponta da contagem, Fortaleza tem 5 bairros com menos de 5 mil habitantes cada. Couto Fernandes, Praia do Futuro I, Sabiaguaba, Moura Brasil e De Lourdes são os territórios com as menores populações:

Couto Fernandes: 4.645

Praia do Futuro I: 4.329

Sabiaguaba: 3.466

Praia de Iracema: 3.033

Moura Brasil: 3.029

De Lourdes: 2.310

A população dos cinco bairros é tão reduzida se comparada ao mais populoso, por exemplo, que os cinco juntos alcançam somente 22% dos habitantes do Jangurussu.