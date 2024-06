História e beleza conectam a Barra do Ceará ao circuito turístico de Fortaleza

A Barra do Ceará, bairro histórico e porta de entrada da capital cearense, se consolida como um importante destino turístico da cidade. As requalificações realizadas pela Prefeitura de Fortaleza, aliadas à beleza natural e à rica história do local, transformam a região em um atrativo para visitantes e moradores.

Berço de Fortaleza, ela guarda memórias que remontam à colonização portuguesa. O Fortim de Santiago, erguido em 1604 após a chegada de Martim Soares Moreno e Pero Coelho, delimita o marco zero da cidade e é um convite para mergulhar no passado e conhecer as origens da capital cearense.

Localizada na foz do Rio Ceará, a Barra do Ceará serve como ponte de ligação com o município de Caucaia, famoso por suas belas praias como Icaraí, Pacheco, Cumbuco e Iparana. O espaço também oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar a exuberante natureza local, com passeios de barco, pesca e atividades ao ar livre.

A Prefeitura de Fortaleza intensificou os investimentos na região, com projetos de requalificação que visam valorizar a orla do local e proporcionar mais lazer e qualidade de vida para a população. O Projeto Beira-Rio, entregue em dezembro de 2022, revitalizou cerca de 33 mil metros quadrados de área, incluindo a construção de um novo calçadão, espaços para prática de esportes, academia ao ar livre e áreas de comércio local. A entrega do projeto incluiu a construção de 10 boxes e 30 quiosques, totalizando 40 pontos comerciais, que oferecem melhores condições de trabalho para os comerciantes do bairro, com diferentes opções gastronômicas para quem visita o novo espaço.

Outro programa dentro desse projeto de requalificação é o Barras do Mar, que vai contemplar a urbanização dos espigões da orla, desde o Pirambu até a ponte da Barra. Os investimentos nessa área são da ordem de R$ 240 milhões, o dobro do que foi investido na Beira-mar de Todos. O projeto promete requalificar a faixa litorânea conectando moradores e turistas ao longo do litoral da capital. O plano da Prefeitura é ligar as praias da cidade.

“Com obras já em andamento, o Parque Litorâneo Barras do Mar visa o desenvolvimento urbanístico dos 12 espigões existentes entre a Vila do Mar e a Barra do Ceará. O projeto completo nesta área do Pirambu inclui a instalação de uma pista de skate park, street e pump track como principal atrativo. Além disso, serão instalados equipamentos de esportes náuticos, jardins sensoriais, pista de corrida e bicicleta, playgrounds naturalizados, anfiteatro ao ar livre, mirantes, dentre outros equipamentos. Serviços básicos como banheiros e quiosques comerciais serão adicionados posteriormente”, afirma Alexandre Pereira, secretário de turismo de Fortaleza.

Em maio de 2024, foi assinada a ordem de serviço do Pier 12, com um investimento de R$ 10 milhões. As intervenções abrangem a Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) e a Via Paisagística do Vila do Mar, com diversas ações para valorizar o espaço público e impulsionar o turismo.

Famosa por seu pôr do sol deslumbrante, com vista para a praia, a região também oferece uma rica gastronomia local, com restaurantes que servem pratos típicos da culinária cearense. O bairro também conta com diversos eventos culturais ao longo do ano, como shows e feiras de artesanato.

Para complementar o cenário, no início de junho aconteceu a inauguração da nova iluminação da ponte da Barra do Ceará, que recebeu realce artístico nos pilares e equipamentos modernos de iluminação viária com LED. Essa nova aquisição deve contribuir para tornar a ponte um novo cartão-postal da cidade. O projeto de iluminação da Barra e a requalificação de suas áreas contribuem ainda para tornar o espaço mais seguro.

“Um dos eixos em que a Prefeitura de Fortaleza trabalha o turismo é o da infraestrutura. Não é possível ter um destino preparado adequadamente para receber o visitante e oferecer experiências positivas para que ele desfrute de sua estada e deseje voltar, se a cidade não estiver bem estruturada. Ao investir na requalificação da Barra do Ceará, estamos trazendo qualidade de vida para os moradores do bairro e da cidade, e oferecendo novas possibilidades de passeios e experiências ao turista”, comenta o secretário de turismo.

Cerca de 20 km de toda a orla da capital já foram urbanizados, com a construção de um novo calçadão e equipamentos esportivos e de lazer. As intervenções correspondem às praias da Barra do Ceará, Pirambu (Vila do Mar), Leste-Oeste, Praia de Iracema, Beira-Mar (Meireles e Mucuripe), Titanzinho (Serviluz) e Praia do Futuro.

