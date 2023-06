Camilo Santana inaugura 60 leitos de enfermaria em hospital da UFC

O ministro da Educação, Camilo Santana, realizou, nesta segunda-feira (19), a inauguração de 60 leitos no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Com um investimento de R$ 8,5 milhões, a estrutura aumenta em 30% a capacidade de atendimento da unidade de saúde.

As obras realizadas nas Enfermarias das Clínicas Cirúrgicas foram concluídas neste mês. As vagas foram distribuídas igualmente entre as clínicas cirúrgicas I e II da unidade hospitalar (30 em cada).

Camilo Santana Ministro da Educação Todo o país que investe em ciência, tecnologia e educação se destaca no cenário mundial. Esse complexo é uma referência para o Ceará e o povo brasileiro. Vamos juntos reconstruir este país para as pessoas que mais precisam."

Também presente no evento, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, comemorou a ampliação da capacidade de atendimento do equipamento. A empresa pública é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e gerencia a unidade.

"Não há como ensinar com qualidade, produzir pesquisa que atenda às necessidades da população se esses hospitais universitários não estiverem absolutamente integrados ao SUS, dando respostas no cotidiano. A direção atual recebia do Governo anterior a orientação de se virar com o que tinha. Hoje, a determinação é que não haja dissociação entre cuidar, pesquisar e inovar. Isso valoriza cada vez mais", detalhou.

Ainda conforme Chioro, com a retomada de obras paralisadas, a expectativa é que novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sejam entregues. "Vamos acelerar o plano de dobrar as vagas da UTI neonatal, avançar e colocar o funcionamento de mais 40 leitos entre adultos e pediátricos, cujas obras estão paradas desde 2013."

Foto: Fabiane de Paula

No evento, Camilo Santana ainda anunciou o investimento de cerca de R$ 50 milhões em novas obras que devem ser realizadas no Complexo Hospitalar. O titular não divulgou mais detalhes sobre o assunto.

Investimento de R$ 9,4 milhões

A ampliação das enfermarias cirúrgicas é uma das quatro instalações do CH-UFC inauguradas pelo ministro nesta manhã. Também são entregues os seguintes equipamentos:

Ambulatório Materno-Fetal na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac). O equipamento tem uma Unidade de Imagem e Métodos Gráficos, onde são realizados atendimentos de ultrassonografia, mamografia, histeroscopia, estudo urodinâmico e ecocardiograma.

na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac). O equipamento tem uma Unidade de Imagem e Métodos Gráficos, onde são realizados atendimentos de ultrassonografia, mamografia, histeroscopia, estudo urodinâmico e ecocardiograma. Arquivos do Centro de Pesquisa Clínica (GEP), que é uma estrutura que amplia a capacidade de arquivamento de documentos, com estantes deslizantes, acesso restrito, proteção contra fogo, água, inundações e pragas.

(GEP), que é uma estrutura que amplia a capacidade de arquivamento de documentos, com estantes deslizantes, acesso restrito, proteção contra fogo, água, inundações e pragas. Casa Viva, que é um local adaptado para uma academia de ginástica, onde será possível atender até 315 colaboradores com atividade física regular até duas vezes por semana. O equipamento também oferta atendimento psicológico e salas para práticas de relaxamento e de atividades em grupo, gerenciadas pelo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, coordenado pela Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador.

As obras representam um investimento total de R$ 9,4 milhões no local. As estruturas foram custeadas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).