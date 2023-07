Filho de Julio Rocha joga celular da mãe na piscina e ator filma o perrengue

O ator Julio Rocha, que faz sucesso no Instaram mostrando a rotina com os filhos, gravou uma situação desesperadora com o caçula José, de 4 anos. Nas imagens, publicadas nesta terça-feira (25), Julio tenta negociar com o garoto, que está com o celular da mãe. Durante a discussão, José sai correndo e joga o aparelho na piscina, deixando o ator desesperado.

“Ter filhos não é para os fracos”, escreveu ele na legenda dos Stories.

Ao ver o filho jogando o celular na piscina, Julio Rocha o questiona: “José, por que você fez isso? Pelo amor de Deus”.

Em seguida, Julio aparece todo molhando, conversando mais uma vez com José, que aparece secando o celular.

“A gente dá uma educação gentil e humanizada, eu não quis tomar o celular da sua mão. O que você fez não foi legal. Você vai ficar aqui de castigo secando o celular por três horas até ele voltar a funcionar. Foi o ápice do que você já fez aqui em casa. Não foi legal. Você zerou minha paciência, ela veio com prazo de validade”, disse para a criança.

Julio é casado com Karoline Kleine Buckstegge. Além de José, eles são pais de Eduardo e Sarah.