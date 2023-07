Após acidente grave, Ludmillah Anjos terá alta nesta terça-feira (25)

Após sofrer um grave acidente de carro em Brasília, quando gravava um filme, Ludmillah Anjos terá alta nesta terça-feira (25), segundo a assessoria de imprensa da artista.

“Ludmillah realizou uma tomografia na noite de ontem. O neuro acabou de reavaliar a tomografia e disse que o cérebro já absorveu uma boa parte do sangramento. Sendo assim, hoje à tarde, ela vai ter alta do hospital e pode ir pra casa”, diz o comunicado.

Ainda na manhã desta terça-feira, ela participou do “Encontro”, e mandou um recado para os fãs. “Estou aqui no hospital me recuperando das lesões graves do acidente, mas cheia de amor no coração. E agradecendo todas as orações das pessoas que me querem bem”.

O acidente de Ludmillah aconteceu no último dia 17. O carro que ela estava bateu em um poste, deixando os cinco ocupantes presos às ferragens.