Virginia mostra viagem de família para comemorar aniversário de 60 anos do cantor Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para revelar os bastidores do aniversário do sogro, o cantor Leonardo, que comemora 60 anos nesta terça (25). No jatinho que deu de presente ao marido, o cantor Zé Felipe, Virginia explicou que toda a família se reuniu para celebrar.

"Já estamos aqui no avião. Bora (...) Que Deus acompanhe, partiu!", disse a influenciadora, que mostrou o marido, as filhas, a mãe e os demais familiares que a acompanharam para a festa de Leonardo.

Segundo Virginia, a viagem tem como destino a fazenda de Leonardo, que resolveu comemorar o aniversário ao lado de todos os filhos. Nos Stories do Instagram, ela ainda mostrou detalhes do jatinho, que possui um desenho especial da própria família.

Outro que viajou para a celebração foi João Guilherme, também filho de Leonardo. No Instagram, o ator usou os Stories para mostrar o ponto de vista de alguém que acabou de chegar em Goiânia. "Pov: quando você pisa em Goiânia", diz o vídeo, mostrando uma música sertaneja que podia ser ouvida ao fundo.