Luana Piovani compartilha clique raro do namorado e se declara: ‘amo você’

A atriz Luana Piovani compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta terça-feira (25), um clique raro do namorado, o empresário Lucas Bitencourt. Na legenda, ela explicou que se trata de um ensaio de moda para uma marca e se declarou ao companheiro.

“Interrompemos a programação de férias para usufruir do raro momento onde meu amor se deixou fotografar e postar as fotos”, iniciou ela.

“Amo homem de sandália, linhos e batas. Amo quem descobre seu estilo e tem a coragem de não se deixar afogar pelas marcas e status. Amo você, Lucas, e todo esse passeio mental e amoroso que você me proporciona nas nossas viagens e trocas. Gato”, escreveu ainda a artista.

Nos comentários da postagem, Lucas foi bastante elogiado, inclusive por famosos. “Amiga, empresta! Não custa nada”, brincou o ator Carmo Dalla Vecchia. “Tudo que a Luana toca vira ouro”, escreveu uma seguidora. “Elegância pura. Isso que é homem”, escreveu mais uma.

Luana e Lucas assumiram publicamente o namoro em janeiro de 2021. Em entrevistas, ela já contou que o conheceu em um aplicativo de relacionamentos.