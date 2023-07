Whindersson Nunes anuncia criação de conteúdo para o Only Fans

Whindersson Nunes, 28, criou uma conta no Only Fans, site famoso pela venda de conteúdo adulto. Quem quiser acompanhar o conteúdo do humorista na plataforma terá de desembolsar cerca de R$ 50 mensais.

"Cês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, não é? Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu Only Fans. Vai estar cheio de coisa exclusiva, viu?", promete o influenciador em sua primeira postagem, publicada nessa segunda-feira (24).

Para a foto de perfil da plataforma, Whindersson escolheu uma em que está sem camisa, em uma de suas lutas. Na biografia, ele escreveu: "Hypado desde 1995".