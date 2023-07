Johnny Depp é encontrado inconsciente em quarto de hotel e banda do ator cancela shows

O ator Johnny Depp foi encontrado inconsciente em um quarto de hotel em Budapeste, na Hungria, o que ocasionou o cancelamento de dois shows da turnê europeia do The Hollywood Vampires. O grupo, que tem Depp como guitarrista, se apresentaria na terça (18), mas ficou impossibilitado, cancelando também o show seguinte na Eslováquia.

Segundo informações do jornal Daily News Hungary, o ator, de 60 anos, foi visto em Budapeste, horas antes do show, bebendo e indisposto. Além disso, a ausência dele no teste de som do grupo foi percebida por quem acompanhava o momento.

Em nota, o The Hollywood Vampires afirmou que concerto não aconteceu por “imprevistos”. Segundo o mesmo comunicado, o cancelamento na Eslováquia foi por outro contexto, alegando que o local onde o show seria realizado não era seguro para a banda e para o público.

Sem pronunciamento

Nada sobre Depp foi citado no texto divulgado nas redes sociais. O comunicado aponta que os dois cancelamentos não estavam relacionados, pontuando ainda que os integrantes do grupo estão "seguros e saudáveis".

Em seguida, a banda fez shows na Alemanha e na Polônia, nos quais Depp se apresentou normalmente. Até então, o ator não veio a público explicar os motivos pelos quais teria sido encontrado inconsciente.