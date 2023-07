Após sucesso de 'Barbie', filme da Polly será estrelado por Lily Collins, diz revista

Após "Barbie" ter uma estreia de sucesso, o novo CEO da Mattel, o empresário Ynon Kreiz, já se organiza para produzir um filme da "Polly Pocket", com a atriz Lily Collins como protagonista. Conforme a revista estadunidense Variety, a direção ficará de responsabilidade de Lena Dunham, atriz que participou da série Girls (2012 - 2017).

Em 2018, houve uma queda na venda dos brinquedos. Com o comando de Kreiz, a empresa decidiu criar um universo cinematográfico da Mattel, que contém diversos brinquedos infantis, como “Barney”, “Polly Pocket”, “Thomas and Friends” e “American Girl”.

Com o sucesso de "Barbie", diversos projetos seguem em andamento. Apesar da diretora Greta Gerwig ter dito que não pensa em uma continuação, Kreiz compartilhou o desejo de fazer sequências.

Ynon Kreiz CEO da Mattel “A Barbie, como marca, tem muitas iterações diferentes. A linha de produtos da Barbie é uma marca muito ampla. Além da figura principal da Barbie, ela tem família, ela tem muitos elementos em seu universo. É um universo muito rico. É uma marca muito ampla e muito elástica, em termos de oportunidades.”

Além disso, acrescentou que filmes de sucesso abrem portas para novos filmes.

"Nossa ambição é criar franquias. No início, não estamos dizendo: 'Ok, vamos pensar nos filmes dois e três'. Vamos acertar o primeiro e torná-lo um sucesso. E se você fizer isso, as oportunidades se abrirão muito rapidamente, uma vez que você estabelece o primeiro filme como uma representação bem-sucedida de uma franquia na tela grande", disse.