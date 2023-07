Lore Improta revela ter perdido R$ 13 mil em leilão comandado por Preta Gil e Camila Queiroz

Lore Improta participou do programa “Que História É Essa, Porchat?”, na terça-feira (25), e contou uma história que viveu em um esquenta do São João de Thaynara OG. Na ocasião, ela revelou ter dado um lance de R$ 13 mil em um leilão comandado por Preta Gil e Camila Queiroz sem perceber.

A dançarina explicou que durante o evento uma pessoa a chamou para dar uma entrevista e a levou para perto da caixa de som do palco, fazendo com que ela não conseguisse escutar nada direito.

“Nesse meio tempo, a Preta Gil e a Camila Queiroz subiram no palco. Eu estava na entrevista, concentrada, mas vi que elas estavam lá. E eu toda hora: 'o quê?'. Não entendia o que estavam falando”, explicou Lore.

Durante a entrevista, Preta e Camila chamaram o nome dela várias vezes, e Lore levantava o braço e acenava para as duas. “Daqui a pouco a Preta: 'vendido para Lore Improta!'. Quando eu olho, está toda a festa olhando para mim”.

Lore contou que foi seu stylist que estava ao seu lado que a explicou que ela tinha comprado um quadro por R$ 13 mil. A dançarina também revelou que Preta Gil, ao saber do ocorrido, perguntou se ela queria dividir o valor. No entanto, Lore desembolsou sozinha o valor total do item, já que o dinheiro iria para projetos da UNICEF.