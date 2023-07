Nando morre em 'Sintonia'? Veja o que acontece na quarta temporada da série

A 4ª temporada de "Sintonia" já está disponível na Netflix. Produção brasileira de sucesso, a trama conta a história de Nando (Christian Malheiros), Doni (Jottapê) e Ritinha (Bruna Mascarenhas).

Para quem ainda não viu os oito episódios da nova temporada lançada nessa terça-feira (25) e está ansioso para descobrir o que acontece com os personagens principais, atenção: lá vem spoiler.

Nando morre na série?

Não, o personagem de Christian Malheiros não morre na série. O final da terceira temporada foi marcado por suspense. Na cena, os três amigos estão em um café quando a polícia chega para pegar Nando. No entanto, integrantes da facção estavam dispostos a protegê-lo.

O jovem, que havia decidido deixar a vida de crimes, teve os planos interrompidos. Com um tiroteio prestes a acontecer, Nando e os amigos ficam apreensivos com a situação de perigo.

Ele é retirado do café onde estava e levado para a Bolívia. Lá, fica sabendo que a polícia prendeu a mulher dele, Scheyla (Júlia Yamaguchi) e que os filhos estão sob cuidado dos avós.

Após sofrer uma tentativa de homicídio fora do País, ele resolve voltar a São Paulo e elabora um plano para tirar a mulher da cadeia, mas nada sairá exatamente como ele esperava.

O que acontece com Ritinha e Doni?

Em um teaser divulgado pela Netflix é mostrado Doni levando um tiro. Os novos episódios revelam que após o tiroteio, ele é levado em uma ambulância onde fica entre a vida e a morte. E após um mês internado e acordar de um coma, o rapaz volta para casa para concluir sua recuperação.

Só que as coisas ficam ainda mais complicadas quando a notícia de que ele era amigo de um criminoso se espalha, e a carreira dele é afetada por isso. Além de menos contratos, Doni fica com sequelas na região do quadril, que o impedem de se movimentar no palco como antes.

Já Ritinha faz uma promessa enquanto acompanha o amigo na ambulância. A jovem afirma que dedicará sua vida a corrigir injustiças se Doni sobreviver. Enquanto tenta entender como fazer isso, ela vai à igreja que costuma frequentar e tem a ideia de voltar a estudar.

Ritinha, então, decide fazer faculdade de Direito. Na instituição, a moça começará a viver uma realidade bem distante do que está acostumada. Tudo acontece enquanto ela tenta fazer dar certo o namoro com Formiga (MC M10), que saiu da prisão e está trabalhando com entregador.

Sucesso no streaming

"Sintonia" tem direção-geral de Johnny Araújo e foi produzida com base em uma ideia original de KondZilla. A trama chegou a ficar no top 10 das séries mais vistas em línguas não-inglesas durantes duas semanas.