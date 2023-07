Thiago Servo, vencedor de 'A Grande Conquista', tem prêmio do reality penhorado pela Justiça

A 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS) determinou a penhora do prêmio do vencedor do reality show A Grande Conquista, Thiago Servo. A quantia equivale à compra de uma BMW e uma aeronave que não foram quitadas, em 2015.

A decisão foi assinada pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho, na última sexta-feira (21), um dia após o anúncio da vitória do cantor no programa da TV Record. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso pede ainda que o valor seja deposito em conta vinculada em até 15 dias.

"O executado já foi citado e não pagou a dívida. Deixou transcorrer o prazo dos embargos em branco. Assim, é cabível a penhora de bens e não mais o arresto. Por esses motivos, determino a penhora do prêmio que será concedido ao executado pela TV Record", consta na decisão.

Ao Notícias da TV, a assessoria de comunicação do cantor afirmou que aguarda posicionamento da equipe jurídica.

Entenda o caso

O cantor teria pago cerca de R$ 150 mil de entrada em ambos, contudo, não conseguiu quitar a dívida. À época, Thiago fazia parte da dupla sertaneja com Thaeme.

Com o fim da dupla, Thiago alegou não ter como pagar os valores. A defesa apontou que o cantor assinou uma nota promissória em branco, além de ter feito a devolução das compras. Contudo, o magistério considerou a defesa "inadequada".